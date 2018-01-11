Во Франции ограбили отель на более четыре миллиона евро

Во Франции в среду, 10 января, пять человек ограбили витрину знаменитого парижского отеля Ritz.
Общая сумма украденного составила более четырех миллионов евро. Как сообщает радиостанция RTL, инцидент произошел около после шести часов вечера по местному времени. Мужчины, вооруженные топорами, ворвались в отель.
Они пробили витрину и украли дорогостоящие украшения. Полиции удалось задержать троих грабителей, вместе с тем двоим удалось сбежать.
В результате нападения никто не пострадал.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе в коммуне Сан-Дени в пригороде Парижа неизвестные ограбили посла Грузии Эку Сирадзе-Делоне. Машина Сирадзе выходила из автомобильного потока, когда к ней на скутере подъехали двое неизвестных. Нападавшие разбили окно автомобиля и украли дипломатическую сумку.