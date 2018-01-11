В Одессе сгорели ресторан, магазин и кафе - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что сильное возгорание началось по адресу Фонтанская дорога, 118. В частности, в строении расположены ресторан "Дом 11", кафе "Диво", аптека "Будем здоровы вместе".

Сильный ветер увеличил площадь пожаа с 40 кв. метров до 300. В связи с этим пожарные привлекли дополнительные звенья ГСЧС, пожару присвоен ранг "2", отмечает СМИ.

Также сообщается, что сначала тушение пожара усложнялось обрывом электрических проводов. А сейчас на месте наблюдается сильное задымление.

Вообщем-то, причины возгорания спасатели пока не знают, но предполагают, что виной всему неисправная проводка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из административных зданий, что находится по улице Глыбочицкой 33/37 в Шевченковском районе столице, произошел пожар.