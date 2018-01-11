20:32 11.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге к машине магнитом прикрепили гранату - ФОТО

В четверг, 11 января, в Кривом Роге во время осмотра автомобиля на станции техобслуживания под колесом обнаружили граната Ф-1 с запалом.

В Кривом Роге к машине магнитом прикрепили гранату - ФОТО

Она была прикреплена на металлический рычаг при помощи магнита. Как сообщают местные СМИ, боеприпас был на боевом взводе, но не сработал.

Полиция сразу же оцепила станцию, а прибывшие взрывотехники разрядили гранату. К счастью никто во время инцидента не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области 30 ноября во дворе жилого дома произошел взрыв. В результате инцидента поврежден автомобиль и окна на первом и втором этаже. К счастью, никто из жителей дома не пострадал.

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