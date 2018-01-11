На Львовщине военные попали в аварию, погиб пассажир

В результате аварии один человек погиб, еще один попал в больницу. Как сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, авария произошла после пяти часов утра на автодороге Новояворивск - Ивано-Франковск.

На месте инцидента погиб пассажир машины, а водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворивской районной больницы.

На месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения национальной полиции. Причины ДТП выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Киев-Чернигов во вторник утром, 9 января, на полном ходу перевернулся автомобиль. К счастью никто в аварии не пострадал. Как написал на своей страничке в Facebook участник дорожно-транспортного происшествия Павел Грищенко, инцидент произошел возле населенного пункта Ивановка.