13:15 11.01.2018 | Происшествия | Новости
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На Казахстан обрушился мощный ураган - ВИДЕО

На столицу Казахстана Астану в четверг, 11 января, обрушился мощный снежный ураган.

На Казахстан обрушился мощный ураган - ВИДЕО

Сильный ветер достигал 15 метров на секунду и сбивал с ног прохожих. Как сообщает местное издание Nur.kz, власти страны сегодня объявили чрезвычайное положение из-за бурана.

При этом ветер в городе срывал со зданий облицовку, шифер, декоративные элементы, которые падали на, как припаркованные, так и находящиеся в движении. Спецслужбы призывают горожан не выходить на улицу без крайней надобности.

Сейчас в городе почти не ходит транспорт, а немного ранее свою работу приостановил международный аэропорт.

По состоянию утро сегодняшнего дня, в столице Республики Казахстан продолжается жуткая метель, а температура воздуха составляет 11 градусов мороза. А на главной площади города упала новогодняя елка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии во вторник, 9 января, из-за сильных ливней сошел селевой поток и образовалось наводнение. В результате стихийного бедствия погибли 17 человек. Вместе с тем местные власти предполагают, что их количество может возрасти.

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