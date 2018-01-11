12:22 11.01.2018 | Происшествия | Новости
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Иранский военный корабль врезался в волнорез в Каспийском море

В Каспийском море иранский военный корабль Damavand врезался в бетонный волнорез, когда волны достигали в высоту четырёх метров. Об этом сообщает агентства Reuters.

Иранский военный корабль врезался в волнорез в Каспийском море

Примечательно, что в результате инцидента шесть членов экипажа корабля оказались в воде, спасти удалось четырёх из них, двое пропали.

Авария 100-метрового военного корабля под названием Damavand произошла в гавани города Энзели. Предполагается, что трагедия могла произойти из-за сильного ветра.

Кстати, это столкновение стало второй самой крупной аварией на этой неделе с участием иранского судна.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Финском заливе потерпело крушение пассажирское судно, в результате которого два человека пропали без вести. Сигнал бедствия стал поступать к югу от маяка Порвоо еще восьмого декабря около пяти часов вечера. Спасательные и прибережные службы отправились на поиски пропавшего судна, им оказалась прогулочная яхта.

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