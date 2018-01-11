Под Киевом иномарка врезалась в дерево, пострадал подросток

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Пострадал также 16-ти летний подросток.

Как сообщают очевидцы. Авария произошла на Гостомельской трассе. 46-летний водитель автомобиля Hyundai ехал со стороны города Ирпень. По всей видимости он потеряв управление и на полной скорости слетел с дороги.

Ему на помощь пришли водители, которые двигались в этот момент по трассе. Однако, как только водителя достали из машины и начали оказывать первую медицинскую помощи он умер. В салоне автомобиля также находилась девушка-подросток.

Она получила перелом ноги и травму головы. Скорая помощь увезла ее в больницу. Вместе с тем она успела сообщить, что водитель Hyundai находился в алкогольном опьянении.

На месте работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 10 января, в Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих воинской части воздушного командования "Запад". В результате аварии один человек погиб, еще один попал в больницу.