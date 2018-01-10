21:32 10.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183850:Polishuk

Во Франции растет число жертв урагана "Элеонор"

Во Франции по состоянию на среду, 10 января, число погибших в результате урагана "Элеанор" увеличилось до семи человек.

Во Франции растет число жертв урагана

Тело седьмой жертвы найдено в населенном пункте Рувр-Сюр-Об. Как сообщает телеканал BFMTV, На данный момент известно о гибели лыжника во французских Альпах и двух человек на побережье Страны Басков в Испании. Кроме того, во Франции ущерб от ураганов "Кармен" и "Элеонор" оценили в 200 миллионов.

При этом оценка ущерба может возрасти из-за риска наводнений на востоке и юго-западе Франции. Страховые компании готовы в кратчайшие сроки возместить ущерб пострадавшим.

Напомним, в начале января на европейские страны обрушился мощный ураган "Элеонор". Ураган охватил большую часть Северной Европы, а также ее западную часть.

Как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии во вторник, 9 января, из-за сильных ливней сошел селевой поток и образовалось наводнение. В результате стихийного бедствия погибли 13 человек. Вместе с тем местные власти предполагают, что их количество может возрасти.

Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк в прошлом году 152 раза сотрудничал с правоохранительными органами В Шостке взорвался газовый балом в машине, три человека пострадали - ВИДЕО Порошенко принял верительные грамоты от послов Нидерландов, Ливана и Судана - ФОТО В Минске договорились уточнить новые списки 18 января, - Лутковская
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив