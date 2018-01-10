В России произошла авария с участием украинцев, есть погибшие - ВИДЕО
В Курской области на трассе "Москва-Крым" произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате чего погибли трое граждан Украины, еще шестеро пострадали.
Об этом сообщает представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
По словам сотрудника МИД, водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. В автомобиле находилось девять человек.
Так, трое погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы.
В данный момент украинский консул поддерживает связь с больницами, где находятся пострадавшие украинцы, а также с местным отделением полиции и Главным управлением РФ по чрезвычайным ситуациям в Курской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России грузовой автомобиль врезался в минивэн. В результате аварии погибли шесть человек. По предварительным данным все погибшие – граждане Украины.
После резкого обострения боев между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и провели самый масштабный с начала конфликта обмен пленными, сообщает журналист The New York Times Эндрю Хиггинс.