15:35 10.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В России произошла авария с участием украинцев, есть погибшие - ВИДЕО

В Курской области на трассе "Москва-Крым" произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате чего погибли трое граждан Украины, еще шестеро пострадали.

В России произошла авария с участием украинцев, есть погибшие - ВИДЕО

Об этом сообщает представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам сотрудника МИД, водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. В автомобиле находилось девять человек.

Так, трое погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы. 

В данный момент украинский консул поддерживает связь с больницами, где находятся пострадавшие украинцы, а также с местным отделением полиции и Главным управлением РФ по чрезвычайным ситуациям в Курской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России грузовой автомобиль врезался в минивэн. В результате аварии погибли шесть человек. По предварительным данным все погибшие – граждане Украины.

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