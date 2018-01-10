В России произошла авария с участием украинцев, есть погибшие - ВИДЕО

Об этом сообщает представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По словам сотрудника МИД, водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. В автомобиле находилось девять человек.

Так, трое погибли, еще трое пострадавших были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы.

В данный момент украинский консул поддерживает связь с больницами, где находятся пострадавшие украинцы, а также с местным отделением полиции и Главным управлением РФ по чрезвычайным ситуациям в Курской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России грузовой автомобиль врезался в минивэн. В результате аварии погибли шесть человек. По предварительным данным все погибшие – граждане Украины.