В Лас-Вегасе роботы впервые показали стриптиз - ВИДЕО

Об этом пишет CNBC.

Отметим, что на заднем плане танцевали люди, однако все внимание посетителей было приковано к соблазнительным формам роботизированных творений. Подобное зрелище уже стало одной из изюминок выставки CES 2018.

Кстати, эту пару роботов создал британский художник Джайлс Уолкер. На сегодняшний день они считаются единственными роботами-стриптизерами в мире. Впервые роботы были представлены еще в 2008 году

Однако отдельные скептики все же критикуют роботов за их "низкотехнологичность".

"Я видел роботов, которые выполняют гораздо более сложные вещи, чем эти. Это все слишком механистично", - отметил один из гостей клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будущее человечества может быть великолепным: благодаря цифровой медицине мы станем более здоровыми и будем жить дольше, искусственный разум возьмет на себя обременительные хлопоты по хозяйству и рабочие функции, а мы, если захотим, сможем отправиться в путешествие по виртуальным мирам. Но может ли все это действительно оказаться правдой? Как именно будет выглядеть обычный день в будущем?