В Лас-Вегасе роботы впервые показали стриптиз - ВИДЕО
Во всемирно известном мужском клубе Лас-Вегаса "Сапфир" несколько роботов-стриптизеров станцевали на пилоне. Такое поведение вызвало полный ажиотаж среди местных жителей города, они были в восторге от увиденного.
Об этом пишет CNBC.
Отметим, что на заднем плане танцевали люди, однако все внимание посетителей было приковано к соблазнительным формам роботизированных творений. Подобное зрелище уже стало одной из изюминок выставки CES 2018.
Кстати, эту пару роботов создал британский художник Джайлс Уолкер. На сегодняшний день они считаются единственными роботами-стриптизерами в мире. Впервые роботы были представлены еще в 2008 году
Однако отдельные скептики все же критикуют роботов за их "низкотехнологичность".
"Я видел роботов, которые выполняют гораздо более сложные вещи, чем эти. Это все слишком механистично", - отметил один из гостей клуба.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будущее человечества может быть великолепным: благодаря цифровой медицине мы станем более здоровыми и будем жить дольше, искусственный разум возьмет на себя обременительные хлопоты по хозяйству и рабочие функции, а мы, если захотим, сможем отправиться в путешествие по виртуальным мирам. Но может ли все это действительно оказаться правдой? Как именно будет выглядеть обычный день в будущем?
В 1950-60 годах в Советском Союзе проводились эксперименты с целью создания боевых биологических роботов, которые управлялись собаками. Точнее, отрезанными головами собак, подключенных к датчикам робота и к питательным веществам для поддержания жизни. Использовались собаки породы Колли. В1968 году проект был закрыт.