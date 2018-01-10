В Киеве продолжает распространяться эпидемия кори

Как отметили в Госпродпотребслужбе, подавляющее большинство заболевших дети.

По предварительной информации, почти все больные были не привиты против кори из-за отказа.

Примечательно, что около 20 заболевших посещали цирк Кобзов. Среди сотрудников цирка зафиксировали заболевание еще 26 декабря.

Отмечается, что в целом в Киеве болеют дети разных возрастных категорий.

Еще в 2017 году специалисты отметили всплеск заболеваемости корью.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одессе местные власти еще на неделю продлили школьные каникулы.Соответствующее решение из-за вспышки кори принял оперативный штаб, созданный при городском Департаменте здравоохранения. Речь идет о рекомендации школам всех форм собственности, - пояснил директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич. Она также заверила, что пропущенную неделю компенсируют за счет уплотнения учебного материала и отрабатывать ее не придется.