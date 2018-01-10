14:54 10.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии из-за аномальных холодов погибли более 40 человек

В индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны, по меньшей мере, 40 человек скончались за минувшие сутки от аномальных холодов. 

В Индии из-за аномальных холодов погибли более 40 человек

Как сообщает агентство IANS, минимальные температуры в отдельных регионах штата колебались от 2,9 до 7,5 градусов. А вот центральное отопление в стране вообще отсутствует.

К сожалению, с пятого января текущего года в Индии погибли 143 человека, среди них дети.

Высокая влажность и столкновение воздушных фронтов также привели к возникновению густого тумана, видимость из-за которого не превышала 15-20 метров. В стране было зафиксированы несколько ДТП, отменены десятки поездок.

В настоящее время синоптики  прогнозируют, что такие погодные условия сохранятся в Уттар-Прадеше на протяжении еще двух дней. Поэтому, скорее всего это не оконочательная цифра погибших от аномальных холодов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", губернатор американского штата Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение для южной части штата. Такое решение принято в связи с сильным снегопадом.

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