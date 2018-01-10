В Черновцах в здании ГФС прогремел взрыв, два человека пострадали

В результате инцидента пострадали два человека. Скорая помощь увезла их в больницу.

Как сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Украины в Черновицкой области, информация о взрыве поступила около трех часов дня.

Уже на месте правоохранители установили, что взрыв произошел на третьем этаже управления, расположенного на улице Героев Майдана. По предварительным данным неизвестный бросил в здание гранату.

В настоящее время проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва, - добавили в ведомстве.

При этом пресс-секретарь ГФС Наталия Непряхина сообщила, что ранения получил сотрудник налоговой милиции. Сейчас он находится в больнице. К счастью, ранение было легкое и сейчас ему оказывается медицинская помощь, - рассказала Непряхина, добавив, что сейчас ведутся следственные действия, после завершения которых будет приниматься решение об усилении режима безопасности объекта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Шостка Сумской области в среду, 10 января, на автозаправке прогремел взрыв. Тут на одной из легковых машин взорвался газовый баллон. В результате инцидента пострадали три человека.