17:56 10.01.2018 | Происшествия | Новости
100183835:labazovych

У берегов Греции сухогруз столкнулся с российским десантным кораблем

В Эгейском море у берегов греческого острова Родос сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблем Черноморского флота России "Ямал".

У берегов Греции сухогруз столкнулся с российским десантным кораблем

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как отмечается, инцидент еще произошел 30 декабря 2017 года. Сухогруз следовал в аннексированный Россией Севастополь из Египта через Турцию.

По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Росии Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Поскольку, сухогруз шел параллельным курсом и совершал обгон корабля. Не убедившись в завершении обгона, капитан сухогруза резко изменил курс, из-за чего и произошло столкновение.

Также известно, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли, остались на ходу. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украину вернулась команда судн "Старшина Деров", которое было арестовано в августе 2017 года. 

Поделиться
Читайте также:
 
Эстония рекордно увеличит расходы на борьбу с пропагандой и дезинформацией Климкин анонсировал встречу с новым главой МИД Польши МИД подтвердил гибель украинцев в аварии под Курском Протестующие разблокировали пункт пропуска Шегини
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив