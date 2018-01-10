У берегов Греции сухогруз столкнулся с российским десантным кораблем

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Как отмечается, инцидент еще произошел 30 декабря 2017 года. Сухогруз следовал в аннексированный Россией Севастополь из Египта через Турцию.

По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Росии Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Поскольку, сухогруз шел параллельным курсом и совершал обгон корабля. Не убедившись в завершении обгона, капитан сухогруза резко изменил курс, из-за чего и произошло столкновение.



Также известно, что в результате столкновения никто не пострадал, а корабли, остались на ходу.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украину вернулась команда судн "Старшина Деров", которое было арестовано в августе 2017 года.