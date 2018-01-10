На Закарпатье сошел с рельсов грузовой поезд, - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщили в пресс- службе областного управления ГСЧС, авария произошла утром около 9.00.

К счастью, в результате аварии жертв и пострадавших нет.

Отмечается, что вагоны сошли не из проблемы на путях, а в результате ДТП. Железнодорожный транспорт на Закарпатье не останавливался – поезд ехал отдельному пути, предназначенному для грузовых составов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Южно-Африканской Республике пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. После столкновения поезд загорелся. В результате аварии на месте погибли 12 человек. Еще 180 человек получили травмы различной степени.