21:05 09.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице полиция со стрельбой остановила пьяного водителя - ФОТО

В Виннице во вторник вечером, 9 января, патрульные полицейские со стрельбой задержали водителя-нарушителя правил дорожного движения.

В Виннице полиция со стрельбой остановила пьяного водителя - ФОТО

Мужчина за рулем BMW проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Как сообщается на своей странице Facebook патрульная полиция Украины, нарушитель не реагировал на неоднократные требования остановиться, поэтому правоохранители вынуждены были применить огнестрельное оружие.

Полицейские дважды выстрелили по колесам авто. После вынужденной остановки водитель и трое пассажиров пытались бежать, однако их задержали. При этом выяснили, что 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в крови почти в восемь раз превышал допустимую норму – 1,34 промилле.

Относительно действий водителя было составлено семь административных протоколов. Ему грозит до двух лет лишения свободы за сопротивление работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Киев-Чернигов во вторник утром, 9 января, на полном ходу перевернулся автомобиль. К счастью никто в аварии не пострадал. Как написал на своей страничке в Facebook участник дорожно-транспортного происшествия Павел Грищенко, инцидент произошел возле населенного пункта Ивановка.

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