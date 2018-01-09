15:49 09.01.2018 | Происшествия | Новости
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В США мужчина поджег паука и лишился дома

В США мужчина решил убить большого паука-волка, подпалив его газовой зажигалкой. Однако насекомое стремительно прыгнуло на матрац, распространив огонь на него, а после - и на другие вещи.

В США мужчина поджег паука и лишился дома

Об этом сообщает издание Buzzfeed.

Отмечается, что пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. В последствии чего, пожар охватил весь дом.

Жильцы остались невредимы, однако само здание настолько сильно пострадало, что им всем придется переехать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ровно неизвестные подожгли автомобиль. Огонь также зацепил дом местного жителя. Инцидент произошел около двух часов ночи. В полицию сообщили соседи. По их данным на улице Хлеборобов начался пожар. Уже на месте правоохранители установили, что горит жилой дом и Mercedes-Benz GL 500.

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