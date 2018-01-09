В Польше задержали торговца людьми

Задержанной оказалась 44-летняя жительница города Вроцлав. Женщина занималась набором работников для трех строительных компаний. Аферистка использовала фактор незнания польского языка и отбирала у работников паспорта, чтобы они не смогли свободно передвигаться по стране. Мошенница занималась вымогательством денег, она обязывалась вернуть паспорта в обмен на выплату ей сумму денег, которые она потратила для обеспечения трудоустройства украинцев. Она также постоянно задерживала выплату зарплат и часть отбирала за мнимые штрафы.

Сейчас женщине предъявлено 20 обвинений, ей грозит лишение свободы на три года. Следствие по делу торговли людьми открыто Окружной прокуратурой во Вроцлаве после предварительного производства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в 2017 году 280 человек стали жертвами торговли людьми.