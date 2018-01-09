В Пакистане прогремел взрыв, семь человек погибли

Террорист-смертник атаковал полицейский автомобиль в центре города Кветта. В результате теракта погибли, по меньшей мере, семь человек.

Как сообщает Hindustan Times, еще минимум 23 человека получили ранения. Вместе с тем в полиции отметили, что число жертв может увеличиться, поскольку некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Взрыв был нацелен на полицейскую машину рядом с зоной высокой безопасности, где расположены государственные здания.

При этом в больницу были доставлены тела пяти полицейских и двух мирных жителей. Всех раненных также увезли в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре в Пакистане в результате теракта погибло восемь человек, еще 50 получили серьезные ранения. Об этом сообщает издание Geo TV.

Инцидент произошел в городе Кветта на юге Пакистана в одной из церквей, где на момент взрыва проходила воскресная служба. Террорист-смертник активировал пояс Шахида на входе в здание.