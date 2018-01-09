12:56 09.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мукачево женщина выпрыгнула с 5-го этажа

В Мукачево пенсионерка спрыгнула с пятого этажа и выжила. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Мукачево женщина выпрыгнула с 5-го этажа

По предварительной информации, 51-летняя женщина намеренно выпрыгнула из окна из-за семейной ссоры на бытовой почве. По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что женщина прячется в кустах около места падения, ей срочно требовалась медицинская и психологическая помощь. Сама пенсионерка получила лишь незначительные ушибы при падении.

Сейчас женщине уже лучше, однако ей предстоит пройти курс неврологической реабилитации.

В полицейском ведомстве случай квалифицировали по факту попытки самоубийства или доведения до состояния самоубийства. На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются соседи и родственники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове с балкона дома выпал мужчина, спасти его не удалось.

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