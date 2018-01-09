В Мариуполе мужчина захватил собственных детей в заложники

Как сообщает полиция области, старшему ребенку было всего год, а младшему – девять месяцев.

Более часа полицейские вели с дебоширом переговоры, что позволило разоружить мужчину.

Свое поведение и хранение оружия, владелец никак не смог пояснить. В таком случае, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по факту захват заложников в почтовом отделении Харькова Нацполиция уже инициировала открытие уголовного производства.Так, прокуратура города обвиняет преступника по части 2 ст. 147, что наказуемо 15 годами лишения свободы в колонии строгого режима.