14:50 09.01.2018 | Происшествия | Новости
100183731:labazovych

В Британии осудили влюбленных террористов

В Великобритании сторонников террористической организации "Исламское государство", которых подозревают в подготовке теракта на Рождество в 2016 году, признали виновными.

В Британии осудили влюбленных террористов

Об этом передает издание The Independent.

Как отмечается, 36-летний выходец из Судана познакомился с 33-летней жительницей Лондона. Известно, что женщина длительное время работала фармацевтом и обладала знаниями, которые пригодились бы для изготовления взрывчатки.

Вообщем-то, спустя некоторое время влюбленные испытывали сильную эмоциональную привязанность друг к другу. К примеру, мужчина и женщина обменивались экстремистскими роликами и фотографиями. А уже в декабре прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них дома компоненты для взрывчатки. 

По словам правоохранителей, влюбленные хотели из деталей взрывчатки собрать бомбу. "Приговор будет вынесен в конце февраля", - подчеркнули в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФБР задержало мужчину, который готовил террористическую атаку на Рождество в Сан-Франциско.

Поделиться
Читайте также:
 
Польша принимает украинских беженцев, этого достаточно, - Ващковский В аэропорту Жуляны назвали наиболее популярны направления для путешествий Шесть футболистов могут покинуть "Арсенал" этой зимой Украина заняла 44 место в рейтинге самых влиятельных паспортов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив