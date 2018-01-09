В Британии осудили влюбленных террористов

Об этом передает издание The Independent.

Как отмечается, 36-летний выходец из Судана познакомился с 33-летней жительницей Лондона. Известно, что женщина длительное время работала фармацевтом и обладала знаниями, которые пригодились бы для изготовления взрывчатки.

Вообщем-то, спустя некоторое время влюбленные испытывали сильную эмоциональную привязанность друг к другу. К примеру, мужчина и женщина обменивались экстремистскими роликами и фотографиями. А уже в декабре прошлого года сотрудники правоохранительных органов обнаружили у них дома компоненты для взрывчатки.

По словам правоохранителей, влюбленные хотели из деталей взрывчатки собрать бомбу. "Приговор будет вынесен в конце февраля", - подчеркнули в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ФБР задержало мужчину, который готовил террористическую атаку на Рождество в Сан-Франциско.