В акватории Китая продолжает гореть нефтяной танкер

Об этом передает BBC.

Инцидент произошел в Восточно-Китайском море. В результате столкновения двух судов пропал 31 член экипажа танкера, более 136 тонн нефтяного конденсата вытекло наружу и загорелось. Огонь не прекращается уже двле суток. Ранее спасатели подтвердили информацию о пропавших 30 иранцев и два гражданина Бангладеша, однако спасатели уже обнаружили одно тело. На танкере находилось около 1 млн баррелей нефти.

Китайские климатологи сравнивают эту катастрофу с крушением американского танкера а Мексиканском заливе в конце ХХ столетия. Тогда в результате утечки нефти популяция бакланов сократилась вдвое, а некоторые редчайшие представители морских животных навсегда исчезли из вод карибского бассейна.

Как сообщалось в "УРА-Информ", поврежденное судно с нефтью принадлежит иранской компании Bright Shipping Limited.