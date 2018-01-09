13:35 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стоит воздержаться от окончательной версии причин убийства Ноздровской, - МВД

Следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается, результатов следственных экспертиз все еще нет. Об этом передает пресс-центр МВД.

Стоит воздержаться от окончательной версии причин убийства Ноздровской, - МВД

Сообщается, что информационный повод по данному делу намеренно раздут, что очень сильно мешают проведению следственных действий. Многие эксперты и гражданские деятели заведомо дают ложные комментарии по поводу убийства правозащитницы, не имея на руках результатов проведения специальных экспертиз. На данный момент расследование всех обстоятельства дела ведется полицией круглосуточно, уже успели опросить более одной тыс человек по данному делу. Уже полностью разведан маршрут, по которому в день смерти двигалась юристка.

Все возможные версии убийства Ирины Ноздровской прозвучат после официальных заявлений должностных лиц МВД и Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный Россошанский и есть убийца.

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