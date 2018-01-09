Под Киевом подростки зверски избили молодую пару

Об этом пишет Народная Правда.

По словам пострадавшиго Артема Туровского, он просто прогуливался вместе с женой Кристиной и собачкой, когда на них напала группа подростков. В результате Кристина получила сотрясение мозга и повреждения лица, когда ее били головой об асфальт.

При этом очевидцы инцидента подчеркнули, что избиение продолжалось в течение 40 минут. Известно также, что сотрудники полиции опросили всех участников драки и отпустили их по домам.

В свою очередь местные люди утверждают, что знают хулиганов, и по крайней мере часть из них – подростки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в поселке Безлюдовка двое мужчин в канун Рождества избили хозяина дома.