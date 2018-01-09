Швейцарские Альпы засыпало снегом

Об этом сообщили в официальной администрации курорта. В результате схождения лавин и повышенного уровня выпадения осадков между Церматтом и деревней Тэш, где располагается курорт, было прекращено автомобильное и железнодорожное движение.

На данный момент в отелях и гостиницах курорта остаются от 10 до 20 тыс человек. Уровень снега в некоторых местах достигает трех и больше метров. Ремонтной бригаде курортного городка уже удалось восстановить электричество. Однако все зимние трассы и подъемники временно закрыты.

Туристам и отдыхающим рекомендуют не выходить на улицу без надобности. Продуктов питания и воды достаточно, чтобы спокойно переждать непогоду.

"Покинуть курорт своим ходом сейчас невозможно, как и до него добраться", - говорится в уведомлении центрального офиса курорта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате поломки горного подъемника во французских Альпах на высоте застряли около 200 лыжников.