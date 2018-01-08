18:55 08.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Житель Мариуполя пытался подорвать собственную семью

В Мариуполе мужчина угрожал гранатой всей своей семье. Об этом сообщают в пресс-службе Центрального отдела полиции Донецкой области.

Житель Мариуполя пытался подорвать собственную семью

По предварительной информации, в семейном кругу произошла ссора между мужем и женой, который на почве развода не смогли определиться с кем же останутся их малолетние дети. В результате не найдя компромиссное решение и перейдя на высокие тона разговора, мужчина стал угрожать своей супруге гранатой. Женщина вызвала в квартиру правоохранителей. В течение часа полицейские вели с дебоширом переговоры, после чего удалось разоружить мужчину.

Свои дествия супруг обьяснил большим желанием остаться с детьми. Сейчас опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области во дворе жилого дома взорвалась граната.

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