Житель Мариуполя пытался подорвать собственную семью

По предварительной информации, в семейном кругу произошла ссора между мужем и женой, который на почве развода не смогли определиться с кем же останутся их малолетние дети. В результате не найдя компромиссное решение и перейдя на высокие тона разговора, мужчина стал угрожать своей супруге гранатой. Женщина вызвала в квартиру правоохранителей. В течение часа полицейские вели с дебоширом переговоры, после чего удалось разоружить мужчину.

Свои дествия супруг обьяснил большим желанием остаться с детьми. Сейчас опасный предмет изъят и будет направлен на экспертизу. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепропетровской области во дворе жилого дома взорвалась граната.