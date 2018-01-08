За прошедшую неделю в Украине произошло 811 пожаров

Так, в результате множественных случаев нарушений ППБ погибло 56 человек, еще 65 были спасены в ходе ликвидации огня. Всего за прошлую неделю зафиксировано более 900 случаев возникновение пожаров. В ходе спасательных операций не допущены к уничтожению огнем 358 зданий и 21 единица техники. Общий ущерб от действия стихии оценивается в размере четырех млн гривен.

Кроме того, сотрудники службы безопасности совершили более ста выездов для ликвидации последствий неосторожного поведения с пиротехникой, спасателями были изъяты и уничтожены 1120 взрывоопасных предметов. На прошлой недели было зафиксировано пять случаев гибели украинцев на водных объектах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы.