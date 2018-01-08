16:48 08.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За прошедшую неделю в Украине произошло 811 пожаров

В течение прошедшей недели украинские спасатели ликвидировали 811 пожаров. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

За прошедшую неделю в Украине произошло 811 пожаров

Так, в результате множественных случаев нарушений ППБ погибло 56 человек, еще 65 были спасены в ходе ликвидации огня. Всего за прошлую неделю зафиксировано более 900 случаев возникновение пожаров. В ходе спасательных операций не допущены к уничтожению огнем 358 зданий и 21 единица техники. Общий ущерб от действия стихии оценивается в размере четырех млн гривен. 

Кроме того, сотрудники службы безопасности совершили более ста выездов для ликвидации последствий неосторожного поведения с пиротехникой, спасателями были изъяты и уничтожены 1120 взрывоопасных предметов. На прошлой недели было зафиксировано пять случаев гибели украинцев на водных объектах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы. 

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