Возле берегом Ливии потерпело крушение судно, погибли 64 беженца

В результате инцидента погибли по меньшей мере 64 человек. Как сообщил в понедельник, 8 января, спикер Международной организации по миграции, в первых сообщениях о трагедии речь шла по меньшей мере о восьми погибших.

Тогда отрядам итальянской береговой охраны удалось спасти 86 человек. В то же время, по словам самих спасенных, на борту затонувшего судна, которым они стремились добраться к побережью Европы, было не меньше 150 человек. Среди спасенных много детей и женщин.

Спасатели также отметили, что эта авария стала первой в 2018 году случаем гибели мигрантов в Средиземном море. Потерпевшие находились в воде несколько часов, прежде чем их спасли.

Напомним, как сообща УРА-Информ, у берегов Ливии силы береговой охраны задержали судно с более чем 200 беженцами. В частности, отмечалось, что нелегальные мигранты находились на судне у берегов города Карабулли на западе Ливии. Кроме того, были обнаружены тела двух беженцев, причина смерти которых пока не известна.