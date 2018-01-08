Во Львове женщина-водитель "прокатила" на капоте авто патрульного полиции

Как сообщили в патрульной полиции города, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки. Ее остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, женщина намеренно поехала.

Сначала она наехала на одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. А тогда, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте. Она провезла патрульного несколько километров, потом сбросила с капота и на большой скорости уехала.

В результате инцидента патрульный получил ушибы, ссадины и перелом руки.

Полицейские оперативно обнаружили и эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. Личность нарушителя установлена.

Ею оказалась 26-летняя женщина, которая уже неоднократно нарушала ПДД и в свое время получила свою долю "славы" в Интернете.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло столкновения сразу трех машин. В результате аварии серьезно пострадали два человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Лаврской.