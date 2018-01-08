14:57 08.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове водитель наехал на пешехода

Во Львове, седьмого января водитель иномарки налетел на пешехода с ребенком. Об этом  сообщила пресс-служба ГУНП Украины во Львовской области.

Во Львове водитель наехал на пешехода

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля "GEELY CK" не остановился на одном из пешеходных переходов. ДТП произошло вчера вечером около 21-00 на улице Поддубной.

В результате аварии пострадали туристы из Киева и Полтавы, среди которых девочка восьми лет. У несовершеннолетней девочки диагностировали закрытый перелом бедренной кости, а у киевлянки несколько переломов голени. Сейчас на месте происшествия работает патрульная служба, она устанавливает все обстоятельства инцидента.

Водитель иномарки серьезно не пострадал, его лишат прав. На него уже завели уголовное производство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев-Чоп около поселка Гамалеевка Пустомытовского района столкнулись три автомобиля.

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