В зоне АТО вновь нарушен режим тишины

Со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО велись обстрелы в направлении Донецка и Мариуполя. В результате обстрелов со стрелкового оружие в районе Лопаскиного один украинский военнослужащий получил ранений и был госпитализирован. Боевики не придерживаются ранее установленного рождественского перемирия. Провокации происходят по всей линии соприкосновения. Наемники продолжают использовать минометы и пулеметы калибра запрещенного Минскими договоренностями.

"В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий ВСУ", - говорится в уведомлении пресс-секретаря.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Рождество, седьмого января в зоне АТО впервые не было обстрелов.