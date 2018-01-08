14:31 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО вновь нарушен режим тишины

 За прошедшие сутки вдоль всей линии совершались провокации со стороны боевиков пророссийских бандформирований. Об этом передает пресс-секретарь Министерства обороны Украины.

В зоне АТО вновь нарушен режим тишины

Со стороны временно оккупированных территорий ОРДЛО велись обстрелы в направлении Донецка и Мариуполя. В результате обстрелов со стрелкового оружие в районе Лопаскиного один украинский военнослужащий получил ранений и был госпитализирован. Боевики не придерживаются ранее установленного рождественского перемирия. Провокации происходят по всей линии соприкосновения. Наемники продолжают использовать минометы и пулеметы калибра запрещенного Минскими договоренностями.

"В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий ВСУ", - говорится в уведомлении пресс-секретаря.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Рождество, седьмого января в зоне АТО впервые не было обстрелов.

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