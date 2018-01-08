10:59 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле на трассе сгорел автобус - ФОТО

В Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире.

В Венесуэле на трассе сгорел автобус - ФОТО

Об этом сообщает издание El Nacional.

Двухэтажный пассажирский автобус компании PeliExpress столкнулся на трассе с грузовиком, после чего оба транспортных средства сгорели дотла.

В результате страшной аварии не менее семи человек погибли, еще 40 пострадали. Как сообщили в местной полиции, количество жертв может вырасти.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кропивницком по проспекту Промышленний поезд столкнулся с грузовиком. Сообщается, что водитель грузовика не заметил тепловоз, который двигался параллельно его транспорту и врезался в него. Проезд, где произошла авария не оснащен шлагбаумом, а потому не успел предоставить преимущество в движении локомотиву.

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