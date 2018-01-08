16:23 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Сирии совершен очередной авиаудар

По сирийскому городу Идлиб правительственная авиация совершила бомбардировку. Об этом передает Анадолу.

В Сирии совершен очередной авиаудар

Сообщается, что в течении текущей ночи ВВС более десятка раз совершали налеты по территории, которая находится подохраной "белых касок" и воюющими сторонома признана зоной деэскалации конфликта. Бомбардировки совершались по населенным пунктам Кын Сафра, Шейх Ахмет, Кефренбиль, Аль Гадфе, Кен Сфра и Фалул. В результате от авианалетов погибло 24 человека, еще более 40 людей находятся в госпитале. Поисково-спасательные работы завершены, тела погибших людей передали родственникам.

Напомним, что в конце декабря по пригороду Идлиба был совершен налет ВВС, тогда погибло 19 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Сирии по меньшей мере 30 гражданских были убиты из-за  бомбардировки реактивных российских самолетов.  

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