В Рождественскую ночь в Киеве произошло убийство - ФОТО

В одном из подъездов дома на улице Константиновской, которая находится на столичном Подоле, местные жители обнаружили труп мужчины. На теле есть следы насильственной смерти.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам полицейских, на горячую линию позвонила женщина, которая сообщила о том, что на улице Константиновской, 27, весь подъезд залит кровью и след тянется от квартиры №4, которая находится на втором этаже.
По словам соседей, в этой квартире постоянно играет громкая музыка, а живут там люди, которые любят употреблять алкогольные напитки.
Когда полицейские приехали на место происшествия, обнаружили почти напротив входа в подъезд тело мужчины.
Известно, что личность убитого установлена. Погибший был уроженцем Херсонской области. Ему было 48 лет. Причины смерти устанавливает следственно-медицинская экспертиза.
Следователи возбудили уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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