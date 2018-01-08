В Рождественскую ночь в Киеве произошло убийство - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам полицейских, на горячую линию позвонила женщина, которая сообщила о том, что на улице Константиновской, 27, весь подъезд залит кровью и след тянется от квартиры №4, которая находится на втором этаже.

По словам соседей, в этой квартире постоянно играет громкая музыка, а живут там люди, которые любят употреблять алкогольные напитки.

Когда полицейские приехали на место происшествия, обнаружили почти напротив входа в подъезд тело мужчины.

Известно, что личность убитого установлена. Погибший был уроженцем Херсонской области. Ему было 48 лет. Причины смерти устанавливает следственно-медицинская экспертиза.

Следователи возбудили уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мафиози расстреляли молодого популярного в социальных сетях блогера по кличке “Пират” с Кулиакан за оскорбление наркобарона.