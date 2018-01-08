12:57 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Грузии сгорел пассажирский автобус

В Грузии загорелся пассажирский автобус, который направлялся из Азербайджана в Турцию. Об этом передает общественное телевиденье Грузии.

В Грузии сгорел пассажирский автобус

Инцидент произолшел на востоке страны на границе с Азербайжданом. Во время пожара в транспорте находилось 50 человек, всех людей успешно эвакуировали еще до полного возгорания автобуса. Пассажирам удалось вовремя покинуть транспорт. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работала бригада пожарных в составе 15 человек и три единицы специальной техники. Огонь был ликвидирован в течении 10 минут, однако сам транспорт ремонту не подлежит.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Владельцы компании-перевозчика пообещали предоставить всем пассажирам другой транспорт для возвращения домой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Венесуэле произошла крупная авария на трассе в северной части страны между городами Кларинс и Бока де Учире. Сгорел пассажирский автобус.

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