22:32 08.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Болгарии застрелен бизнесмен, близкий к правящей партии страны

В Болгарии в понедельник, 8 января, прямо не улице застрелен владелец компании "Лактима", одного из крупнейших в стране производителей молочных продуктов Петр Христов.

В Болгарии застрелен бизнесмен, близкий к правящей партии страны

49-летний бизнесмен получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить его в больницу. Как сообщает местный портал Novinite.bg, инцидент произошел на одной из улиц Софии.

Пока нет данных о том, что он получал угрозы. Обнаружить нападавшего, несмотря на то, что в начале 2018 года в Софии были введены повышенные меры безопасности, связанные с предстоящим проведением в столице церемонии передачи председательства Болгарии в Евросоюзе, пока тоже не удалось, - пояснили в Министерстве внутренних дел страны.

На данный момент полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов, - заверили правоохранители, добавив, что убитый Христов был близок к правящей в Болгарии партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", в том числе бывшего вице-премьера и экс-главы МВД Цветана Цветанова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции в результате антитеррористических операций за последнюю неделю нейтрализованы 17 террористов, шесть из которых сложили оружие, а 11 боевиков были задержаны.

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