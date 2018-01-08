11:37 08.01.2018 | Происшествия | Новости
100183608:nastya

У берегов Ливии обнаружено судно с 200 беженцами

Работники береговой охраны Ливии задержали судно с более чем 200 беженцами. Об этом сообщает издание Anadolu.

У берегов Ливии обнаружено судно с 200 беженцами

Предварительно установлено, что нелегальные мигранты находились на судне у берегов города Карабулли на западе Ливии.

Кроме того, были обнаружены тела двух беженцев, причина смерти которых пока не известна.

По информации Международной организации по миграции, в течение 2017 года и по состоянию на начало 2018 года из Ливии в свои страны удалось вернуть около 20 тысяч мигрантов, которые намеревались нелегально добраться до Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в течение 10 месяцев 2017 года власти Польши разрешили получить статус беженцев для 56 украинских граждан. Так, только в течении 2017 года количество украинцев, которые запрашивают убежища в Варшаве сократилось с 1306 человек до 635, по сравнению с 2016 годом. 

Поделиться
Читайте также:
 
"Царь" и важная веха В Венесуэле на трассе сгорел автобус - ФОТО По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал Орбан считает беженцев в Венгрии мусульманскими захватчиками
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив