На Рождество в зоне АТО впервые не было обстрелов

Об этом передает штаб АТО.

На святой праздник Рождества Христова вдоль всей линии обороны украинских войск не было совершено ни единого выстрела. В штабе АТО подчеркнули важность сохранения временного новогодне-рождесвенского перемирия, со своей стороны они готовы в полной мере выполнять договоренность. В сравнении с 2016 годом, это первый раз, когда на линии разграничения сутки прошли без обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Ранее наемники ДНР-ЛНР неоднократно пытались провоцировать украинские войска на линии разграничения.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий", - говорится в уведомлении штаба АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков.