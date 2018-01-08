На Рождество в зоне АТО впервые не было обстрелов

Впервые в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков бандформирований временно оккупированных территорий ОРДЛО.
Об этом передает штаб АТО.
На святой праздник Рождества Христова вдоль всей линии обороны украинских войск не было совершено ни единого выстрела. В штабе АТО подчеркнули важность сохранения временного новогодне-рождесвенского перемирия, со своей стороны они готовы в полной мере выполнять договоренность. В сравнении с 2016 годом, это первый раз, когда на линии разграничения сутки прошли без обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Ранее наемники ДНР-ЛНР неоднократно пытались провоцировать украинские войска на линии разграничения.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий", - говорится в уведомлении штаба АТО.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков.