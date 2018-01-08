02:00 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Рождество в зоне АТО впервые не было обстрелов

Впервые в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков бандформирований временно оккупированных территорий ОРДЛО.

На Рождество в зоне АТО впервые не было обстрелов

Об этом передает штаб АТО.

На святой праздник Рождества Христова вдоль всей линии обороны украинских войск не было совершено ни единого выстрела. В штабе АТО подчеркнули важность сохранения временного новогодне-рождесвенского перемирия, со своей стороны они готовы в полной мере выполнять договоренность. В сравнении с 2016 годом, это первый раз, когда на линии разграничения сутки прошли без обстрелов и провокаций со стороны боевиков. Ранее наемники ДНР-ЛНР неоднократно пытались провоцировать украинские войска на линии разграничения.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий", - говорится в уведомлении штаба АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков.  

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