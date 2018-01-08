На Харьковщине произошла смертельная драка

Сообщение об инциденте поступило от сожительницы убитого 43-летнего мужчины седьмого января около семи часов утра. По указанному адресу немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина погиб в результате физического избиение его знакомыми. Ими оказались двое братьев 19-ти и 33-ех годов, которые также проживали в поселке.

По предварительной информации, все трое мужчин проводили совместное времяпровождение при праздновании Рождества, распивая спиртные напитки. Между мужчинами произошла словесная перепалка, в результате которой двое братьев накинулись на хозяина застолья, избивая его. От полученных травм 43-летний мужчина скончался.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове накануне рождественской ночи местный житель зарезал свою сожительницу.