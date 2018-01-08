Кровавая расправа на остановке

В Деснянском районе Киева на остановке общественного транспорта на проспекте Маяковского молодой мужчина нанес ножевое ранение знакомому, который задолжал ему деньги.
Как сообщает столичная полиция, на месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения получил 40-летний киевлянин.
Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Он получил колото-резаное ранение шеи с повреждением трахеи.
Во время следствия было установлено, что злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который сам признался в содеянном. У молодого человека изъяли вещественные доказательства.
Известно, что конфликт между мужчинами возник из-за денег, которые старший задолжал младшему.
Молодому человеку объявлено подозрение по статье об умышленном убийстве. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранители открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров.