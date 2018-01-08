Кровавая расправа на остановке

Как сообщает столичная полиция, на месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения получил 40-летний киевлянин.

Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Он получил колото-резаное ранение шеи с повреждением трахеи.

Во время следствия было установлено, что злоумышленником оказался 19-летний местный житель, который сам признался в содеянном. У молодого человека изъяли вещественные доказательства.

Известно, что конфликт между мужчинами возник из-за денег, которые старший задолжал младшему.

Молодому человеку объявлено подозрение по статье об умышленном убийстве. Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Нидерландах в аэропорту Схипхол правоохранители открыли огонь по мужчине, который с ножем бросался на пассажиров.