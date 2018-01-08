Юные колядники отравились алкоголем на Закарпатье

По словам полицейских, в ночь на 8 января скорая доставила в Хустскую больницу 13-летнего мальчика в бессознательном состоянии. Ребенок находится в реанимации. Как отметил его 19-летний товарищ, мальчик во время празднования употреблял спиртные напитки.

В полиции утверждают, что это уже третий случай отравления алкоголем несовершеннолетних в Хустском районе во время колядования.

Так, ночью 7 января в полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением. Один из них попал в реанимацию.

Как установили правоохранители, эти 13-летние жители Драгово также отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Во всех этих трех случаях отравления алкоголем несовершеннолетних работники полиции привлекут к административной ответственности их родителей за ненадлежащее воспитание своих детей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", мариупольского школьника, который потерял сознание после отравления алкоголем, уже выписали из больницы. Сообщается, что на родителей ребенка был составил административный протокол за халатность в исполнении своих родительских обязательств.