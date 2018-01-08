Из-за перестрелки в Мексике десятки погибших

Об этом сообщает издание Reuters.

Предварительно установлено, что восемь погибших – местные мирные жители. Причиной инцидента стал конфликт между местным военизированным формированием и посетителями фестиваля.

Правоохранители задержали 30 человек.

Агентство отмечает, что Акапулько – центр производства опийного мака и считается одним из самых опасных городов в мире.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Одессе произошла перестрелка. В результате инцидента погиб мужчина. Очевидцы сообщали, что на улице Бугаевского слышны звуки выстрелов. Уже на месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни.