06:00 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За прошедшие сутки в зоне АТО было нарушено рождественское перемирие

В зоне проведения антитеррористическое операции со стороны боевиков бандформирований было зафиксирован один обстрел. Об этом передает пресс-центр сил АТО.

За прошедшие сутки в зоне АТО было нарушено рождественское перемирие

Сообщается, что вдоль линии разграничения было зафиксировано несколько обстрелов со стрелкового оружие в районе Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В штабе также отчитались о состоянии по всей линии фронта в ночь на седьмое января, нарушений режима тишины замечено не было. Однако военные утверждают, что несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики продолжают провокации на Донецком и Луганском направлении ежедневно.

Примечательно, что в прошлом году также было объявлено о временно перемирии на период праздников и тогда оно продержалось семь дней. В этом году не было ни одного дня без обстрелов по позициям украинских военных со стороны ОРДЛО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие двое суток боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

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