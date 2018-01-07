За прошедшие сутки в зоне АТО было нарушено рождественское перемирие

Сообщается, что вдоль линии разграничения было зафиксировано несколько обстрелов со стрелкового оружие в районе Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В штабе также отчитались о состоянии по всей линии фронта в ночь на седьмое января, нарушений режима тишины замечено не было. Однако военные утверждают, что несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, боевики продолжают провокации на Донецком и Луганском направлении ежедневно.

Примечательно, что в прошлом году также было объявлено о временно перемирии на период праздников и тогда оно продержалось семь дней. В этом году не было ни одного дня без обстрелов по позициям украинских военных со стороны ОРДЛО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие двое суток боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.