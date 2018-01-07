16:38 07.01.2018 | Происшествия | Новости
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В Стокгольме прогремел взрыв

Возле станции метро Varby Gard в шведской столице взорвался неизвестный предмет. Об этом передает Aftonbladet.

В Стокгольме прогремел взрыв

Сообщается, что в результате детонации взрывчатки пострадал один человек, которого госпитализировали с серьезными ранениями. Детонации снаряда произошла в тот момент, когда 60-летний мужчина поднял неизвестный предмент с земли. Медикам спасти пожилого человека не удалось. Вместе с ним в госпиталь попали еще два человека, которые сейчас находятся под опекой врачевателей, их жизни уже ничего не угрожает.

На место взрыва выехала бригада саперов и правоохранители, станция временно прекратила работу, движение авто и пешеходов на этом участке города ограничено. По данным издания, разорвалась граната, однако информация не получила подтверждения в полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове от взрыва гранаты погиб волонтер.

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