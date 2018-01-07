В Сирии совершен очередной авиаудар

Об этом передает AFP.

В результате налета погибло 17 человек, еще 35 получили серьезные травмы и были госпитализированы, в основном это мирные жители. Совместные войска САА и РФ продолжают военную операцию по разгрому повстанцев в районе Восточного Гута. Правительственные силы активно используют ВВС для ударов по повстанцам, которые прячутся в жилых домах из-за чего имеется много жертв среди гражданского населения. Дальнейшие удары по ССА удары нанесли наземные войска президента Сирии Башара Асада.

Несмотря на готовящиеся в 2018 году переговоры, обе стороны продолжают проводить активные боевые действия на территории восточной Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Сирии по меньшей мере 30 гражданских были убиты из-за бомбардировки реактивных российских самолетов.