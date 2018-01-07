19:40 07.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100183592:roman

В Кропивницком произошла авария - ФОТО

В Кропивницком по проспекту Промышленний поезд столкнулся с грузовиком. Об этом передает  пресс-служба Управления патрульной полиции в Кировоградской области.

В Кропивницком произошла авария - ФОТО

Сообщается, что водитель грузовика не заметил тепловоз, который двигался параллельно его транспорту и врезался в него. Проезд, где произошла авария не оснащен шлагбаумом, а потому не успел предоставить преимущество в движении локомотиву. В результате столкновения никто не пострадал, однако оба транспортные средства нуждаются в существенно ремонте. Восстановительные работы необходимо будет провести и в отношении поврежденных железнодорожных путей.

Почему на переезде отсутствовали знаки предупреждения и шлагбаум неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Кропивницком три ДТП произошли из-за прорыва трубы, никто не пострадал.

Поделиться
Читайте также:
 
В Харькове произошла поножовщина Украинцы массово выезжают на заработки в Литву За 2017 год суду было передано 51-но дело по обвинению в преступлению против нацбезопасности Франция прощается с певицей Франсой Галль
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив