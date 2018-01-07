В Кропивницком произошла авария - ФОТО

Сообщается, что водитель грузовика не заметил тепловоз, который двигался параллельно его транспорту и врезался в него. Проезд, где произошла авария не оснащен шлагбаумом, а потому не успел предоставить преимущество в движении локомотиву. В результате столкновения никто не пострадал, однако оба транспортные средства нуждаются в существенно ремонте. Восстановительные работы необходимо будет провести и в отношении поврежденных железнодорожных путей.

Почему на переезде отсутствовали знаки предупреждения и шлагбаум неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кропивницком три ДТП произошли из-за прорыва трубы, никто не пострадал.