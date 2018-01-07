17:53 07.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области заживо сгорел мужчина

В Киевской области в одном из хозяйственных зданий погиб пожилой мужчина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Киевской области заживо сгорел мужчина

Уведомлении о пожаре в городке Березань поступило около полудня. Загорелся один из домов в кооперативе "Вишукувач-1". На место происшествия прибыла бригада пожарных, которая в течении 15-ти минут ликвидировала огонь. В ходе исследование места пожарища было обнаружено тело пенсионера 1951-го года рождения. Спасатели занимаются установкой личности погибшего, проводится поиск ближайших родственников и близких пенсионера. 

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются. Вероятно, что причиной для возгорания послужило короткое замыкания в электросчетчике.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Белоцерковском районе в городе Узин в ресторанно-развлекательном комплексе "Мега-спорт" произошел пожар. Никто из персонала не пострадал.

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