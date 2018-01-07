19:20 07.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошла поножовщина

В Харькове накануне рождественской ночи местный житель зарезал свою сожительницу. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В Харькове произошла поножовщина

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажного дома произошла перепалка между 28-летним местным жителем и его 31-летней сожительницей. В результате перепалки мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину в грудь. Пострадавшая так и не дождалась кареты скорой помощи и скончалась от потери крови. В ходе предварительного расследования было установлено, что оба квартиранта употребляли спиртное в большом количестве.

Мужчина сам сознался в содеянном, сейчас его содержат под стражей и готовят меру пресечения. Ему грозит 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы. 

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