В Харькове произошла поножовщина

По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажного дома произошла перепалка между 28-летним местным жителем и его 31-летней сожительницей. В результате перепалки мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину в грудь. Пострадавшая так и не дождалась кареты скорой помощи и скончалась от потери крови. В ходе предварительного расследования было установлено, что оба квартиранта употребляли спиртное в большом количестве.

Мужчина сам сознался в содеянном, сейчас его содержат под стражей и готовят меру пресечения. Ему грозит 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы.