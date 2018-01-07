16:54 07.01.2018 | Происшествия | Новости
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На российскую авиабазу в Сирии налетели беспилотники

Российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники "Исламского государства". Об этом передает Orient News.

На российскую авиабазу в Сирии налетели беспилотники

Несколько дронов налетели на базу вечером, шестого января. Воздушные сирены подняли сигнал тревоги, российские военные провели обстрел беспилотных аппаратов, несколько дронов удалось сбить. Выяснилось, что к летательным машинам были прикреплены взрывчатки, однако не все они сумели сдетонировать. Это уже второй случай за неделю, когда российская база подвергается внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков.

Со стороны российских военных есть несколько пострадавших. Вероятно мобильная диверсионная группа боевиков ИГИЛ действует недалеко от провинции Литакия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с столице Сирии по меньшей мере 30 гражданских были убиты из-за бомбардировки реактивных российских самолетов.

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